Galanda e il sapore della rivincita: Gek ospite di Giffoni Sport

L'esultanza di Giacomo (Gek) Galanda nel 1999, dopo la straordinaria vittoria della Nazionale italiana di pallacanestro contro la Serbia, è una delle immagini più iconiche della palla a spicchi. “La paragonerei all’esultanza di Tardelli e di Cabrini”, dice Gek, dall'alto dei suoi 2.01 metri. Il campionissimo del basket si è trattenuto in compagnia degli ambassador di Giffoni Sport e ha raccontato la sua esperienza di sportivo ma anche di uomo resiliente. Il 1999 è l’anno della consacrazione “da leader di un gruppo fortissimo – ricorda – quello di Fucka, Mayers e Meneghin”. È l’esultanza della partita più importante dell’Europeo: l’Italia batte la Serbia e loro, gli azzurri, sono i ragazzi che tutti invidiano. Tutti, infatti, vogliono essere lì, perché tutti vogliono qualificarsi a Sidney, l’Olimpiade del millennio. Galanda gioca bene ma ha anche una sua netta affermazione e festeggia senza freni, braccia al cielo. Le Olimpiadi però non vanno come dovrebbero: ai quarti l’Italia gioca contro l’Australia, Meneghin serve a Galanda il tiro dall’angolo per vincere la partita e Gek sbaglia.

Quella bellissima pacca sulla spalla



“Poi potrei scrivere un libro. Sono a centrocampo e piango a dirotto. C’è una mano che si appoggia sulla mia spalla ed è quella di Andrew Gaze, il capitano dell’Australia. Viene da me a consolarmi e da lì per me cambia il mondo – commenta Galanda – Mentre fino a quel momento pensavo solo a me stesso, da quel momento inizio a ragionare diversamente. Non sono mai stato accusato di aver sbagliato quel tiro, ma avevo risposto negativamente nel momento in cui la squadra mi invitava a rialzarla. Ho sbagliato, perché non avevo la fiducia in me stesso, non avevo tirato per fare canestro, nel senso che non ci credevo”. Grazie a quella pacca sulla spalla, “ho ritrovato me stesso, migliorando la potenzialità del proprio tiro nei momenti difficili. Ho imparato anche il significato delle conseguenze, perché può andare bene e anche male e certe situazioni vanno gestite. Da lì, nel 2003, ho trovato la forza di guidare un gruppo di giovani da capitano. Arrivammo al bronzo e ci qualificammo per arrivare alla medaglia d’argento nelle successive Olimpiadi, arrivando al top dei risultati mai ottenuti dalla Nazionale di pallacanestro”.