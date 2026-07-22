I venti contrari diventano un’opportunità: Daniele Cassioli protagonista a Giffoni Sport  

“La disabilità e lo sport non sono un binomio utile solo quando si fanno le Paralimpiadi. C’è una marea di persone disabili che in generale può trarre giovamento dallo sport, come strumento di formazione e di crescita”. Daniele Cassioli ne è fermamente convinto e lo testimonia con la propria vita di atleta pronto ad affrontare ogni sfida, trasformandola in opportunità. Cieco dalla nascita, è nella Nazionale italiana paralimpica di sci nautico da quando ha 10 anni, ha vinto 25 titoli mondiali, 25 europei, 41 italiani e detiene i record del mondo delle discipline di slalom, figure e salto.

Il docufilm



L’anno scorso, è stato ospite di Giffoni Sport raccontando la propria storia nel libro “Vedere oltre”. Alla potente narrazione della sua vita ha aggiunto un pezzetto, attraverso il docufilm “HEADWINDS” con Manuel Camia regista e producer, Emanuele Agosti filmaker.

“Il bambino diventa ragazzino. Bisogna capire che cosa ci aspettiamo dall’adulto del domani. Ho sempre lavorato tanto su me stesso, però sono un po’ spaventato dalla retorica del “se vuoi, puoi” – dice Cassioli, protagonista del docufilm - Ci sono tanti fattori, compresi elementi culturali, che in diverse occasioni consentono o meno ad una persona di raggiungere un obiettivo. Per tanto tempo sono stato arrabbiato con il mondo e questa rabbia si trasformava in rivalsa sportiva. La rabbia è un sentimento potente: ti abitui a conviverci, finché non diventa un sentimento che condizione e che diventa tossico. Le cose sono lentamente migliorate, quando ho incanalato questi sentimenti in un’altra direzione. La prima cosa che ho fatto, è stata decidere che Daniele va bene così com’è. Ho cominciato a stare meglio”.

Il dibattito



Durante il talk in Sala De Masi, Cassioli ha condiviso le proprie emozioni con gli ambassador di Giffoni Sport. “Con Daniele ci siamo conosciuti nel 2020, in piena pandemia – dice Manuel Camia – Avevo appena letto il libro di Daniele, “Vento contro” ed è nata l’idea di produrre un’opera che potesse essere utile a tanti ragazzi”. “Condivido un altro pezzo della mia vita - spiega Cassioli – Sono convinto che le cose che accadono, compresi i consigli, sono sempre utili. Quando siamo giovani, viviamo sempre un momento come se fosse definitivo. Va, invece, inserito in un grande mosaico che è la nostra vita. Credo che si debba fare ciò che è possibile ogni giorno. Così si realizzano le cose impossibili: il risultato è la somma delle cose possibili ogni giorno”. Nel docufilm emerge anche il tema della rabbia. “Spesso è la rabbia che muove noi, un po’ come la coda del cane. Noi dobbiamo accorciare il tempo di questa rabbia. Siamo noi a gestire lei o il contrario? In alcuni casi è utile: pensiamo alla rabbia agonistica. Dobbiamo imparare a viverla in un altro modo, dandole meno spazio”.