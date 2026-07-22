Sanchini a Giffoni Sport: “Vi racconto quella volta della telecronaca Dovizioso-Marquez”  

“La gara più bella che ho commentato è stata Dovizioso-Marquez in Giappone. Dovizioso ha reagito, è andato a prenderlo, hanno fatto gli ultimi cinque, sei giri meravigliosi. A un certo punto siamo caduti in due in telecronaca. C’è un vuoto di commento negli ultimi secondi della gara. Non lo abbiamo fatto di proposito: solo chi l’ha vissuto può capire: se non c’è coinvolgimento, non è telecronaca”. Così Mauro Sanchini impatta sulla platea dei giovani ambassador di Giffoni Sport. Introdotto dalla giornalista Vera Spadini e dopo un siparietto con il collega e amico Guido Meda, Sanchini si imbatte nelle domande e nelle curiosità dei ragazzi.