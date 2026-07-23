Andrea Zorzi a Giffoni Sport: “I successi della pallavolo italiana mi riempiono di gioia”

“La Nazionale femminile è campione olimpica in carica a Parigi. I maschi hanno vinto il Mondiale. Abbiamo due squadre giovani e i loro risultati, ottenuti con ragazzi così bravi e così diversi, mi riempie di orgoglio”. Ospite di Giffoni Sport, Andrea Zorzi, leggenda del volley italiano, anzi internazionale, commenta lo stato di salute della nostra pallavolo. Dall’alto dei suoi 2.01 (“ma non è quella reale, l’ho fatto per rubacchiare un po’ durante il servizio militare. Sono alto molto di più”), Andrea si è guardato intorno dopo l’attività agonistica e ha anche cominciato a fare teatro. “Mi piace dire che sono inciampato nella pallavolo. Venivo da un paese di mille abitanti tra Padova e Treviso. Al liceo classico, il prof mi chiese che sport facessi con quell’altezza. Dissi che non praticavo alcuno sport e lui mi incalzò spiegando che avrei dovuto scegliere tra basket e pallavolo. Scelsi la pallavolo semplicemente perché la palestra di volley era la più vicina a casa. Da qui è nata una straordinaria opportunità. L’incontro con il teatro è avvenuto allo stesso modo un po’ per caso”.

Su il sipario



Ecco perché: “Stavo seguendo la compagnia teatrale di mia moglie, Giulia Staccioli, in una tournée. Ma mi occupavo delle luci, come tecnico. Poi alcuni amici mi hanno chiesto di andare in scena con la Leggenda del pallavolista volante. Da lì è cominciato tutto”.

A teatro e nello sport c’è una routine prima di andare in scena che è fatta di piccoli gesti: “Un conto è la routine – risponde – e un’altra è la scaramanzia. Mi piace, invece, avere un tempo prima della messa in scena e della competizione che riservo alla mia concentrazione. Quindi entro nella mia routine, che però non è diventare schiavi della scaramanzia”.

Lo sport e le cose impossibili



Il campione Andrea Zorzi ha poi parlato ai ragazzi dei modelli dello sport e della vita, che non sono sempre sovrapponibili, se partiamo da un presupposto: lo sport è un pezzo della vita e non sempre la sua metafora. Sul campo di pallavolo, era un opposto: attaccava forte. Non ha perso l’abitudine. Il suo esordio in sala De Masi è al solito senza peli sulla lingua: “Ogni disciplina sportiva è selettiva. Badate bene: sto dicendo selettiva e non discriminatoria. Nella pallavolo il parametro è l’altezza, perché la rete è posta ad un certo numero di centimetri. Chi fa basket di solito è alto e chi corre i cento metri di solito è molto veloce. Se voglio garantire l’equità, devo selezionare le caratteristiche. Penso dunque che lo sport sia un’occasione perché elegge alcune caratteristiche a punto di riferimento. La competizione è la parte più integrante dello sport. Se però ritengo la competitività un valore assoluto, rispondo che non è vero, perché la mia vita non è solo competizione e non dipende solo da quanto corro più veloce e da quanto salto di più. Mi pare che il mondo contemporaneo sia molto legato alla performance: se vinci, bene; se non vinci sempre, sei un fallito. In conclusione, lo sport non è metafora della nostra vita, ma è un pezzo della vita. Non è vero che impossible is nothing, perché l’impossibile esiste. Però devo concentrarmi innanzitutto sulla somma delle cose possibili, che siano un comportamento in partita, un esame, un compito. Non devo sprecare energie nel prevedere: mi concentro sulla mia preparazione e poi il possibile o l’impossibile lo vediamo a fine partita…".

