Le cose impossibili, Telesca e Quarto a Giffoni Sport: “Spacchettiamole in cose possibili e quotidiane” 

La giuria di Giffoni Sport ha incontrato Donato Telesca , pesista italiano pluricampione mondiale Juniores, Campione Europeo Senior, detentore del record Europeo senior e Record mondiale junior, e Andrea Maria Quarto Powerlifting & Hybrid Coach - Team ITA ParaPowerlifting. Agli ambassador hanno raccontato la propria esperienza, una testimonianza. Due storie emozionanti. Dopo un grave incidente, all’età di 3 anni Telesca ha perso entrambe le gambe e poi ha iniziato ad utilizzare le prime protesi nel centro Inail di Budrio, dove ha anche incontrato l’indimenticato Alex Zanardi.

Il dramma e la sfida



Era il 10 novembre 2019 quando Andrea Quarto, insieme ad altri quattro commilitoni, è stato gravemente ferito da ordigno IED. Il terribile attentato gli hanno provocato una menomazione ma non lo hanno fermato, anzi lo ha reso più forte. Da ex militare, si è rimesso in gioco ed è diventato uno sportivo a tutto tondo. “Ho costruito la mia piccola palestra in garage, ma ho capito che non bastava. Ho deciso di dare l’opportunità al territorio e di aprire una palestra per tutti”. “A primo impatto, il fatto che sia uno sport complesso un po’ spaventa – ha spiegato Telesca - È complesso, perché richiede tempo e costanza. Ci vogliono anni di lavoro per raggiungere una medaglia olimpica. La cosa più bella di questo sport è una sfida contro sé stessi: ogni giorno sei sotto il bilanciere e superi le difficoltà con dedizione. Non c’è bisogno di guardare troppo lontano. Le cose impossibili si raggiungono spacchettando il sogno e trasformarlo in piccole cose quotidiane”.