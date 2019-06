Forbes, Messi è lo sportivo più pagato: Ronaldo e Neymar nella top3

ROMA - Il calcio domina il podio di "Forbes" fra gli sportivi più pagati. La classifica stilata dal magazine americano vede infatti al primo posto Lionel Messi davanti a Cristiano Ronaldo e Neymar: l'argentino, fra ingaggio e sponsor, guadagna 112 milioni di euro all'anno contro i 96 dell'attaccante della Juventus e i 93 del giocatore del Psg. Nella Top Ten anche tre star della Nba: LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. All'undicesimo posto Tiger Woods (56,5 mln), primo pilota di Formula Uno in classifica è Lewis Hamilton, 13esimo con 48,6 milioni all'anno. Curioso che, dopo il trio Messi-CR7-Neymar, si debba arrivare al 44esimo posto per trovare un altro calciatore, Paul Pogba.Nella Top 100 il mondo più rappresentato è quello della Nba con 35 elementi, unica donna in classifica Serena Williams, 63esima con 25,8 milioni di euro.