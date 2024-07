Premio Invictus, ecco i cinque finalisti per il 2024

ROMA - È tutto pronto per la quinta edizione del "Premio Invictus", premio di letteratura sportiva organizzato dalla casa editrice "Lab DFG". Sarà un’edizione speciale grazie al respiro internazionale che ha assunto la manifestazione. Il premio Invictus, infatti, è stato scelto, insieme al Premio Strega ed ai Lucca Comics, per rappresentare l’Italia alla Fiera del Libro di Francoforte, la rassegna di settore più importante del mondo. “E’ una soddisfazione enorme - dice Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio e editore della Lab DFG -. Se ripenso al percorso che abbiamo fatto in questi cinque anni, quindi alla grande crescita sotto il profilo dell’autorevolezza e del prestigio del premio, mi vengono i brividi. Ed è solo l’inizio, ma per ora pensiamo ad organizzare una grandissima quinta edizione”.

La quinta edizione del premio Invictus si terrà dal 10 settembre al 13 settembre 2024 nella tradizionale cornice di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, del Castello Caetani di Sermoneta e del Giardino di Ninfa.

Primo atto sarà il 10 settembre con la parte dedicata ai giovani dei licei di Cisterna di Latina, Latina, Sezze e Sabaudia, i quali, nel corso dell’anno scolastico da poco conclusosi, hanno intrapreso un percorso letterario con al centro alcuni titoli della Lab DFG. I giovani decreteranno un libro vincitore, scegliendo quello che ha saputo maggiormente carpire la curiosità e l’interesse della maggior parte degli stessi e avranno in questa sede l’occasione di incontrare l’autore. Sarà un vero e proprio talk tra autore, studenti, docenti, disegnatori e testimonial sportivi.

L’11 settembre invece si svolgerà la Masterclass Book Invictus, la grande novità della quinta edizione del Premio Invictus. Il concorso mira a dare spazio a scrittori e scrittrici emergenti, scoprendo nuove firme nel panorama editoriale. Il tema di concorso scelto per l’edizione 2024 è: “Il senso, i valori e le emozioni del competere sportivo”. Le opere possono esplorare storie, imprese e tratti caratteriali di protagonisti, attraverso romanzi, biografie, racconti o fumetti. In questa sede, si terranno le lezioni frontali con i giovani che hanno risposto al bando e sono stati ammessi alla Masterclass. I docenti della Masterclass sono Davide Tizzano, Dario Ricci, Marco Bellinazzo, Sandro Fioravanti: a questi si aggiungerà l’autore o l’autrice vincente della Invictus School. L’opera vincitrice, otterrà un contratto di edizione con la Lab DFG e verrà pubblicata.

Il 12 settembre, alle ore 18.30, a Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, l’atto conclusivo della quinta edizione del Premio Invictus con la designazione dell’opera vincitrice. Nell’ambito della finale verranno premiati anche due autori della Repubblica di Malta, che quest’anno per la prima volta – altra novità assoluta di questa quinta edizione – parteciperà al premio. Sempre durante la finale verranno designati gli Atleti Invictus 2024.

Questa la cinquina finalista:

La forma dei sogni di Andrej Longo – Sellerio

Il mio calcio furioso e solitario di Walter Sabatini – Piemme

La piuma del ghetto di Antonello Capurso – Gallucci

Ci alleniamo anche se piove di Andrea Masciaga (alias Nonèpiùdomenica) – Rizzoli

Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino – 66thand2nd