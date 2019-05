Giovedì 23 sarà finalmente in edicola la T-shirt DDR Dono Di Roma. Indossa domenica all’ Olimpico l’esclusiva maglietta limited edition “DDR". Sarà il simbolo per l’ultima partita: Roma-Parma. Corri in edicola, è un’esclusiva di Corriere dello Sport.

La T-shirt è disponibile in tutte le edicole del Lazio. I non residenti nel Lazio o chi non la troverà in edicola potranno ordinarla inviando una mail al seguente indirizzo: ddr@corsport.it. Nella mail dovrai specificare il tuo nome, cognome, la taglia della T-shirt (M o L) e gli estremi di un’edicola (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.