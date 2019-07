De Laurentiis esclusivo al Corriere dello Sport-Stadio

DIMARO - Come in un album di figurine: James Rodriguez? C’è. Elmas? C’è. Icardi? C’è. Ancelotti? C’è. Icardi? C’è. Insigne c’è, Koulibaly c’è, Allan c’è, il Napoli (ovviamente) c’è, la Juventus con Sarri c’è, il nuovo san Paolo c’è, la campagna abbonamenti c’è, il passato c’è, il futuro c‘è. C’è tutto Aurelio De Laurentiis sul Corriere dello Sport-Stadio che trovate in edicola, in questo viaggio lungo quindici anni e proiettato nel futuro. Si parla di qualsiasi argomento, nessuno escluso, del calcio che è cambiato e che va ancora cambiato, di aspettio personali, di interessi collettivi, di sentimenti, di passione, di ambizioni, di politica calcistico-sportiva. Ci sono idee e poi le verità di questo momento, che non sono racchiuse solo e soltanto nel mercato. Si parte dal ritiro di Dimaro-Folgarida, dove De Laurentiis è da lunedì sera e ci resterà sino al ventisei di luglio, e si attraverserà l’universo calcio.