Ciro Immobile, il bomber della Lazio raggiunge quota 100 gol come Piola

ROMA - Ciro Immobile grazie al gol realizzato a San Siro contro il Milan ha raggiunto quota 100 gol con la maglia biancoceleste. Un traguardo importantissimo per il bomber della Lazio che in questa stagione ha già trovato il gol ben 13 volte in campionato.

Il numero 17 biancoceleste è attualmente il sesto marcatore di sempre con la maglia della Lazio; grazie alla bellissima rete di domenica nel 2 a 1 contro il Milan ora è a sole 5 lunghezze da Tommaso Rocchi (105 reti con la maglia della Lazio).

Immobile e i bomber d'Europa: c'è solo uno davanti

Dopo la rete numero 100 il bomber della Lazio e della Nazionale italiana ha voluto ringraziare pubblicamente i compagni di squadra: "Sono orgoglioso, la squadra mi mette nelle migliori condizioni per arrivare al gol". I 100 gol sono un traguardo importantissimo e la nostra redazione ha preparato un bellisismo speciale interamente dedicato a Ciro Immobile e a tutti i tifosi biancocelesti e sarà disponibile solo giovedì 7 Novembre, gratis con il quotidiano.