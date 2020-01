In edicola il calendario di Serie A

ROMA - Questo week end comincia il girone di ritorno della Serie A che si preannuncia più che mai agguerrito.

La Juventus si è laureata campione d'inverno domenica scorsa grazie al successo a Roma contro la squadra di Fonseca approfittando del pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta. La Lazio ha consolidato il suo terzo posto in classifica grazie alla vittoria contro il Napoli (vottiria numero 10 consecutiva in campionato).

Ci aspettano altre 19 partite di campionato dove potrà succedere di tutto.

Per prepararci al meglio il Corriere dello Sport vi regala il calendario di Serie A completo di i risultati dell’andata, date , soste e palinsesto del campionato di Serie A e la classifica da aggiornare.

Il calendario è in regalo solo oggi con il quotidiano. Corri in edicola.