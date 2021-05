Bentornata Salernitana! Lo speciale in edicola con il quotidiano

Bentornata, Salernitana! La squadra granata è di nuovo in Serie A dopo 23 anni, concludendo una storica cavalcata sotto la guida di Fabrizio Castori, lo specialista del torneo cadetto. Si tratta della quarta promozione in dieci anni durante l’era Lotito-Mezzaroma, una straordinaria marcia dalla D al massimo campionato. Tutti i segreti dell’impresa granata in uno speciale di otto pagine che sarà distribuito con il Corriere dello Sport-Stadio martedì 11 maggio, in tutte le edicole della Campania. Non perdetelo!