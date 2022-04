Non perdere in edicola solo giovedì 7 aprile con il Corriere dello Sport–Stadio (solo a Bari e provincia) il poster plastificato per celebrare il Bari in serie B. I biancorossi vincono 1-0 a Latina con il 17° gol del capitano Antenucci e centrano un obiettivo inseguito da quattro anni. Campionato dominato: 75 punti in 35 partite L’orgoglio di Luigi De Laurentiis: «Bellissimo» E adesso c’è voglia di A. Appuntamento in edicola!