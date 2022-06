Una corsa fantastica, emozionante come un GP vinto all’ultima curva. Per la prima volta nella storia il Monza conquista la promozione in Serie A! Celebra con noi la straordinaria impresa dei biancorossi guidati da Stroppa con l’esclusiva maglia celebrativa. La trovi in vendita da sabato 11 giugno con il Corriere dello Sport-Stadio in tutte le edicole di Monza e provincia. Il club brianzolo è pronto per il suo primo campionato di A: sarà romantico!