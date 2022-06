"I love Mou": il romanzo di un vincente che ha trascinato la Roma alla conquista della Conference League

La vittoria della Roma in Conference League ha regalato ai sostenitori della Roma una gioia davvero indescrivibile. Grandi meriti all'allenatore Mourinho , il tecnico capaca di far alzare un trofeo alla Roma dopo 14 anni d'attesa dall'ultimo vinto.

Il libro su Mourinho in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Per celebrare questo storico successo della Roma di Mourinho il Corriere dello Sport-Stadio ha pensato ad un bellissima iniziativa dedicata a tutti i tifosi giallorossi. In edicola da sabato 11 giugno potrai trovare il libro per rivivere l'emozionante percorso della squadra giallorossa fino alla conquista della Conference League. Un libro avvincente con un inserto con le foto e le immagini dei festeggiamenti. Se non lo trovi in edicola potrai richiederlo inviando una mail al seguente indirizzo libroilovemou@corsport.it