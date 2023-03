Con il Corriere dello Sport-Stadio hai una promozione speciale sull’abbonamento annuale a Dazn

Il tifo e la passione per lo sport, si sa, fanno vivere grandi emozioni. L’adrenalina durante la visione degli eventi sportivi e la bellezza della lettura, con notizie, approfondimenti e storie di grande sport sono un vero e proprio rituale per tantissimi tifosi. Per far vivere a pieno questa passione e far scoprire un mondo di sport, il nostro quotidiano e DAZN hanno pensato a un’offerta esclusiva che dà diritto a uno sconto di 75 euro sull’abbonamento annuale a DAZN Standard.

L'offerta

Ti basterà acquistare in edicola il nostro quotidiano, con il quale riceverai una cartolina – senza costi aggiuntivi – che ti permetterà di attivare la promozione speciale: inquadrando il QR code e seguendo le istruzioni, avrai diritto a uno sconto di ben 75 euro sui primi cinque mesi dell’abbonamento annuale DAZN Standard; quindi, i primi 5 mesi saranno scontati a 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro al mese (i restanti 7 mesi a 29.99 euro al mese). Con l’abbonamento potrai registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea gli eventi su un massimo di due device connessi alla stessa rete internet domestica Un'iniziativa inedita, tra due leader nello sport: il nostro giornale e il servizio di live streaming e intrattenimento sportivo.

Chi è Dazn

DAZN è il broadcaster digitale che ha rivoluzionato la fruizione degli eventi sportivi e ha portato il calcio italiano in live streaming. Attraverso un’unica piattaforma, caratterizzata da un’interfaccia semplice e immediata, DAZN è oggi una vera e propria destinazione sportiva per tutti i tifosi: un ecosistema che unisce contenuti, prodotti ed esperienze. Ad arricchire la già vastissima gamma di eventi e contenuti si è aggiunta, poi, la recente acquisizione di ELEVEN Sports, che ha permesso a DAZN di diventare il più grande detentore di diritti sportivi in tutta Europa. L’obiettivo del servizio è quello di diventare “one-stop shop”, vale a dire il luogo in cui convogliare ogni azione relativa al mondo dello sport, dagli eventi on-demand, le analisi e gli highlights fi no al merchandise, i pronostici e l’acquisto dei ticket.

Cosa offre Dazn standard

Con l’abbonamento annuale a DAZN Standard potrai seguire un mondo di sport con tanti eventi in diretta e contenuti on demand, dalla Serie A TIM con tutte le 380 partite stagionali oltre che del campionato cadetto (la Serie Bkt) e di quello spagnolo (LaLiga), più tutta la UEFA Europa League, il meglio della Conference League e delle competizioni internazionali come le coppe di Lega inglesi FA CUP e Carabao Cup, una selezione delle partite di Serie C trasmesse direttamente da ELEVEN Italia, la UEFA Women’s Champions League, i canali tematici di FC Juventus, FC Internazionale e AC Milan. Ma la vasta offerta della piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo non si ferma di certo al calcio: tutti i tifosi di sport troveranno anche la NFL e gli sport da combattimento come UFC, la boxe e la PFL, con in aggiunta i canali Eurosport HD 1 e HD 2 dedicati allo sci, al tennis, al ciclismo, alla pallavolo e all’atletica leggera e il canale RedBull TV, senza dimenticare la gamma di eventi pensati per gli appassionati di basket trasmessi da ELEVEN Italia, che su DAZN potranno assistere alle migliori partite di Eurolega, Eurocup e della Serie A UnipolSai.

Non solo sport live

Il palinsesto di DAZN non si esaurisce alla ricchissima offerta di sport in live streaming. Sull’app, infatti, troverai numerosi programmi di approfondimento dedicati al calcio - come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un Pallone, Tutti Bravi dal Divano - ed altrettanti contenuti speciali on demand, su tutti i “DAZN Originals” che offrono un intrattenimento da vere “tv series” in senso lato, con documentari e storie di grande sport.