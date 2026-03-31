Il Corriere delle Scommesse si rinnova: nuova veste grafica, più contenuti e tanti pronostici
Ogni venerdì in edicola, con il Corriere dello Sport–Stadio, ti aspetta il Corriere delle Scommesse, lo storico inserto che si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e contenuti ancora più ricchi. Più chiaro, più moderno, più immediato: analisi, statistiche, approfondimenti e tanti pronostici per vivere ogni partita con uno sguardo più consapevole.
Non solo un restyling, ma un’evoluzione. Il nuovo Corriere delle Scommesse nasce per accompagnare gli appassionati dentro ogni scelta, con un linguaggio diretto e strumenti sempre più utili. Un appuntamento fisso, ogni settimana.
Ogni venerdì corri in edicola con il Corriere dello Sport – Stadio e scopri il nuovo Corriere delle Scommesse.