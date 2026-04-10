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venerdì 10 aprile 2026
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Holly e Benji in edicola: arrivano le targhe da collezione!

Holly e Benji in edicola: arrivano le targhe da collezione!

I campioni che hanno fatto sognare intere generazioni diventano oggetti da collezione. La prima uscita "Catapultati" dal 24 aprile in edicola solo con Corriere dello Sport–Stadio
1 min

Per anni li abbiamo visti correre su campi infiniti, tra partite interminabili e tiri impossibili. Dal 24 aprile, però, quel campo diventa più vicino. Arriva in edicola, solo con il Corriere dello Sport–Stadio, la collezione di targhe in metallo dedicate ai protagonisti di Holly e Benji. I campioni che hanno fatto sognare intere generazioni escono dallo schermo e diventano oggetti da collezione, da conservare e rivivere ogni giorno. Non perdere la prima uscita "Catapultati", in edicola dal 24 aprile solo con Corriere dello Sport–Stadio
 

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