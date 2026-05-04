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Trionfo Inter, al via le iniziative speciali del Corriere dello Sport-Stadio

Trionfo Inter, al via le iniziative speciali del Corriere dello Sport-Stadio

Copertina MAXI, poster plastificati da collezione e Guerin Sportivo Extra: tutte le info sulle prossime uscite che troverete in edicola con il nostro quotidiano
2 min

Il Corriere dello Sport-Stadio celebra il trionfo dell'Inter con una serie di iniziative editoriali dedicate a tutti i tifosi nerazzurri: solo martedì 5 maggio il quotidiano arriverà in edicola in formato MAXI, con una copertina speciale per raccontare la vittoria dello Scudetto. Inoltre, a partire da questa settimana (ogni mercoledì e venerdì) troverete in edicola i poster plastificati che ripercorrono i momenti più iconici della storia nerazzurra, dal Triplete del 2010 alla seconda stella conquistata nel 2024, fino all'ultimo grande trionfo di questa stagione (prima uscita mercoledì 6 maggio: “Interstellar – Un’anima, due stelle”). Le iniziative proseguiranno venerdì 8 maggio con il Guerin Sportivo Extra interamente dedicato allo scudetto: 144 pagine per rivivere la stagione che ha portato al tricolore!

Ricapitolando:
- martedì 5 maggio: quotidiano da collezione in formato MAXI
- mercoledì 6 maggio: primo poster plastificato “Interstellar – Un’anima, due stelle
- venerdì 8 maggio: Guerin Sportivo Extra

Un percorso pensato per raccontare, celebrare e conservare per sempre il trionfo del club nerazzurro. Corri in edicola!

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