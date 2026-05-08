Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Inter, una stagione da leggenda: arriva il Guerin Sportivo Extra dedicato allo Scudetto

Inter, una stagione da leggenda: arriva il Guerin Sportivo Extra dedicato allo Scudetto

Una cavalcata lunga, intensa, dominante che adesso diventa un volume da collezione, dal 9 maggio in edicola
1 min

L’Inter è tornata sul tetto d’Italia. Una cavalcata lunga, intensa, dominante. E adesso diventa un volume da collezione. Da sabato 9 maggio arriva in edicola il nuovo Guerin Sportivo Extra interamente dedicato ai Campioni d’Italia: un racconto speciale che ripercorre pagina dopo pagina il cammino nerazzurro verso il 21° Scudetto. Le partite decisive, i protagonisti, le sfide che hanno segnato la stagione e le emozioni che hanno accompagnato l’Inter fino alla festa finale. Un numero pensato per tutti i tifosi nerazzurri e per chi vuole conservare il ricordo di un’annata indimenticabile.

Un’edizione speciale da collezione, tra immagini iconiche, racconti, approfondimenti e tutti i momenti che hanno riportato entusiasmo e orgoglio al popolo interista. Corri in edicola da sabato 9 maggio!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di edicola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS