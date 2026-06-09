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Il calendario plastificato della Serie A 2026-27 sabato in edicola con il Corriere dello Sport

Il calendario plastificato della Serie A 2026-27 sabato in edicola con il Corriere dello Sport

Solo il 13 giugno con il quotidiano, non perderlo!
1 min

Il conto alla rovescia è iniziato. La Serie A 2026/27 ha già il suo calendario e i tifosi possono iniziare a segnare le date più attese della stagione: dai derby ai big match, passando per le sfide che potrebbero decidere la corsa al titolo e la lotta per l'Europa. Per avere sempre sotto controllo il cammino della tua squadra, solo sabato 13 giugno trovi in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio il calendario plastificato della Serie A 2026/27.

Un poster da conservare per tutta la stagione, con il programma completo del campionato raccolto in un unico pratico formato. Non perdere l'appuntamento: il poster del calendario di Serie A ti aspetta in edicola solo sabato 13 giugno con il Corriere dello Sport-Stadio.

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