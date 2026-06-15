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lunedì 15 giugno 2026
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Il telo mare ufficiale di Oliver Hutton è in edicola con il Corriere dello Sport

Il telo mare ufficiale di Oliver Hutton è in edicola con il Corriere dello Sport

L'estate incontra il il calcio più iconico di sempre: porta in spiaggia la leggenda di Holly e Benji
1 min

Oliver Hutton approda in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio. Il capitano della New Team, il numero 10 che ha fatto sognare milioni di appassionati, è il protagonista di un esclusivo telo mare pensato per accompagnare l'estate di tutti i fan di Holly e Benji. Perfetto per il mare, la piscina o il tempo libero, è un accessorio dedicato a uno dei personaggi più amati dell'animazione sportiva, diventato negli anni un simbolo di passione, talento e spirito di squadra.

Non perdere il telo mare ufficiale di Oliver Hutton, disponibile in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio.

Se non lo trovi in edicola, scrivi a telomareholly@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.

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