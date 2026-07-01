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Telo mare di Skifidol Italian Brainrot: da oggi torna in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Telo mare di Skifidol Italian Brainrot: da oggi torna in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Colorato, iconico e perfetto da portare in spiaggia, in piscina o in vacanza: pronto a conquistare ancora una volta l'estate con il suo stile inconfondibile
1 min

Da oggi 1° luglio, torna in edicola, a grandissima richiesta, il telo mare ufficiale di Skifidol Italian Brainrot, uno dei prodotti più apprezzati dell'estate. Dopo il successo della prima uscita, il telo mare più folle di sempre è di nuovo disponibile per tutti i fan dell'universo Brainrot. Colorato, iconico e perfetto da portare in spiaggia, in piscina o in vacanza, il telo mare di Skifidol Italian Brainrot è pronto a conquistare ancora una volta l'estate con il suo stile inconfondibile.

Lo trovi da oggi 1 luglio in esclusiva con il Corriere dello Sport-Stadio, fino a esaurimento scorte.

Se non lo trovi in edicola scrivi a telomare@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.

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