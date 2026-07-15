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Skifidol Italian Brainrot, la Tin Box completa è in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio

Skifidol Italian Brainrot, la Tin Box completa è in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio

Un'unica uscita con tutte le 20 card della collezione racchiuse in un'unica confezione
1 min

A grande richiesta, la Tin Box ufficiale Skifidol Italian Brainrot torna in edicola. Questa volta in un'unica uscita, con tutte le 20 card della collezione racchiuse in un'unica confezione. Un'occasione imperdibile per gli appassionati del fenomeno che ha conquistato il web e per chi vuole avere subito la collezione completa.

La Tin Box Skifidol Italian Brainrot ti aspetta in edicola, solo con il Corriere dello Sport-Stadio.

Se non lo trovi in edicola, scrivi a tinboxbrainrot@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.

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