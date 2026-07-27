Corriere dello Sport e L'Unione Sarda insieme in edicola: il 3 e il 10 agosto due quotidiani a soli 1,50€

Due lunedì speciali per i lettori della Sardegna. Il 3 agosto e il 10 agosto, Corriere dello Sport e L'Unione Sarda saranno disponibili insieme in un'unica imperdibile offerta al prezzo complessivo di 1,50 €. Con una sola scelta, i lettori potranno trovare tutta l'informazione che conta: da un lato L'Unione Sarda, punto di riferimento per l'attualità, la cronaca e la vita dell'isola; dall'altro Corriere dello Sport, il quotidiano dedicato al grande sport italiano e internazionale, con approfondimenti, interviste, analisi e tutte le notizie sui principali protagonisti. Un'iniziativa pensata per offrire ancora più valore ai lettori, unendo l'informazione locale e quella sportiva nazionale in un'unica proposta conveniente.



L'offerta sarà disponibile in tutte le edicole della Sardegna, esclusivamente nelle giornate di lunedì 3 agosto e lunedì 10 agosto, al prezzo speciale di 1,50 € per entrambe le testate. Due quotidiani. Un'unica scelta. Tutta l'informazione che cerchi, a un prezzo speciale.

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