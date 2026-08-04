In edicola le copie anastatiche del secondo Scudetto della Roma
Il ricordo del secondo Scudetto della Roma torna in edicola. Un’occasione per rivivere una delle pagine più emozionanti della storia romanista attraverso i titoli, le immagini e le cronache dell’epoca. Un documento da collezione dedicato a tutti i tifosi giallorossi e agli appassionati di storia del calcio. Le copie anastatiche del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, dedicate allo storico trionfo del 1983, sono disponibili in edicola con il Corriere dello Sport.
Se non lo trovi in edicola scrivi a anastaticaasroma@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento."
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