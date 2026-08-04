In edicola le copie anastatiche del secondo Scudetto della Roma

Le copie anastatiche del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo dedicate allo storico trionfo del 1983

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Pubblicato il 04.08.2026, 14:33

Il ricordo del secondo Scudetto della Roma torna in edicola. Un’occasione per rivivere una delle pagine più emozionanti della storia romanista attraverso i titoli, le immagini e le cronache dell’epoca. Un documento da collezione dedicato a tutti i tifosi giallorossi e agli appassionati di storia del calcio. Le copie anastatiche del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, dedicate allo storico trionfo del 1983, sono disponibili in edicola con il Corriere dello Sport.

Se non lo trovi in edicola scrivi a anastaticaasroma@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento."

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