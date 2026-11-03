Calciatori Panini, che regalo! Abbonati al Corriere dello Sport e ricevi 100 bustine e l’album a soli 80 euro

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Un’occasione unica per vivere ogni giorno le emozioni del grande calcio e arricchire la tua collezione.

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In più, riceverai direttamente a casa il box Panini con 100 bustine e l’album, per divertirti a scoprire e collezionare le figurine dei protagonisti del campionato.

Due grandi passioni, un’unica offerta: il Corriere dello Sport e le figurine Panini, insieme a soli 80 euro.

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