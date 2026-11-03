Calciatori Panini, che regalo! Abbonati al Corriere dello Sport e ricevi 100 bustine e l’album a soli 80 euro

Abbonati al Corriere dello Sport a soli 80 euro e ricevi in omaggio un box Panini con 100 bustine di figurine e l’album ufficiale Calciatori!
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Pubblicato il 03.11.2026, 08:48

La passione per il calcio si legge, si vive e si colleziona! Il Corriere dello Sport lancia una promozione speciale dedicata a tutti i tifosi e agli appassionati delle mitiche figurine Panini.

Con soli 80 euro puoi abbonarti al Corriere dello Sport e ricevere in omaggio un box Panini con 100 bustine di figurine e l’album ufficiale Calciatori.
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In più, riceverai direttamente a casa il box Panini con 100 bustine e l’album, per divertirti a scoprire e collezionare le figurine dei protagonisti del campionato.

Due grandi passioni, un’unica offerta: il Corriere dello Sport e le figurine Panini, insieme a soli 80 euro.

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