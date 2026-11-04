Kimi Antonelli Campione del Mondo: sabato 7 novembre il Corriere dello Sport regala una prima pagina da collezione

Un’edizione speciale per celebrare lo storico trionfo di Kimi Antonelli, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2026
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1 min

Pubblicato il 04.11.2026, 17:28 (Aggiornato il 04.11.2026, 17:54)

Sabato 7 novembre, in tutte le edicole, con il Corriere dello Sport-Stadio sarà in omaggio una straordinaria prima pagina in grande formato, pensata per diventare un vero pezzo da collezione. Una copertina speciale, molto più grande del formato tradizionale del quotidiano, interamente dedicata all’impresa del campione italiano e impreziosita da un elemento esclusivo: l’autografo di Kimi Antonelli. Un ricordo unico per celebrare una stagione indimenticabile e conservare nel tempo l’emozione di un Mondiale entrato nella storia.

L’appuntamento è in edicola sabato 7 novembre: la grande prima pagina del Corriere dello Sport, autografata da Kimi Antonelli, è in omaggio con il quotidiano.

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