CreationDose e l'Osservatorio Italiano Esports monitorano TikTok

CreationDose, compagnia nel settore dell'influencer marketing e della tecnologia, grazie al suo innovativo TikAnalytics, affiancherà l'Osservatorio Italiano Esports (OIES) nelle attività di misurazione e report dei profili TikTok, monitorando e tracciando i principali stakeholder (soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda) del settore Esports italiani e internazionali all'interno del social network. Questo accordo è un notevole passo avanti verso la comprensione più dettagliata e approfondita dei videgiochi competitivi che l'OIES garantisce ai suoi associati.



Perchè monitorare TikTok?

TikTok è il social network del momento, superando il miliardo di download su Google Play Store è una delle applicazioni più scaricate del mondo. Per la sua natura ludica e di intrattenimento è uno dei social preferiti dalla Generazione Z.



La grande presenza di giovani all'interno di questo social network lo rende la piattaforma perfetta per i team Esport e chiunque voglia investire nei videogiochi competivi, dato che possono intercettare esattamente il target dei propri consumatori.



Grazie a TikAnalytics, CreationDose e l'OIES saranno capaci di offire un quadro chiaro delle dinamiche social all'interno del mondo Esports. Monitorando l'intero settore potranno offrire alle aziende una chiara immagine di quali sono le migliori strategie e le varie opportunità di investimento all'interno di questo settore.



Obbiettivi della collaborazione

Generando il primo report sulla presenza TikTok nel settore, e offrendolo ai propri membri, l'OIES continua la sua opera di accellerare il progresso della conoscenza e del progresso del mercato agli investitori.



Come viene specificato dallo stesso CEO di CreationDose Alessando La Rosa, grazie al loro TikAnalytics si potrà tracciare e fornire un quadro completo sulle statistiche, sui trend e sugli utenti di TikTok offrendo una profilazione dettagliata in grado di supportare le attività di marketing.



Inoltre, come sottolineato dai responsabili dell'OIES Luigi Caputo e Enrico Gelfi, analizzare i profili degli utenti TikTok che fanno parte della Generazione Z offre una conoscenza sempre più approfondita del mercato Esports che permetterà all'Osservatorio Italiano Esports di essere uno dei principali promotori del suo sviluppo in Italia.