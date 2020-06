Il Tour de France diventa esport: sarà virtuale e in diretta tv

Secondo il portare CyclingNews, sono già 15 le squadre iscritte alla prima edizione assoluta del Tour de France virtuale che si terrà dal 4 al 19 luglio, periodo in cui normalmente si svolte la Grande Boucle (ricalendarizzata, quella tradizionale, tra il 29 agosto e il 20 settembre).

Dopo la Formula 1 e la MotoGP, infatti, anche il ciclismo si fa virtuale e il Tour più famoso del mondo sarà corso su Zwift, piattaforma di ciclismo virtuale che ha già ospitato il Giro d'Italia Virtuale ed il Giro di Svizzera. Gli sviluppatori della piattaforma sono a lavoro per migliorare ulteriormente il software di gioco, sopratutto perchè esso avrà una grandissima esposizione a livello mediale: già 10 sarebbero infatti le televisioni pronte a trasmettere l'evento, anche in diretta, in più di 130 paesi del mondo.

Per l'ASO (Amaury Sport Organisation), società organizzatrice del Tour che si è accordata proprio con Zwift per dar vita a questo particolare evento, si tratta della prima esperienza con il mondo del virtuale: con tutta probabilità, si tratterà di un evento storico sia per il mondo del ciclismo sia per quello degli esport.

La competizione sarà divisa su tre fine settimana, con sei gare da un'ora ciascuna che saranno disputate una al sabato ed una alla domenica: saranno inclusi sia percorsi in montagna sia percorsi studiati specificatamente per questo evento (Zwift ha ultimato da poco lo sviluppo degli ultimi percorsi, tra cui uno a Nizza e uno a Parigi), che i corridori affronteranno grazie a delle postazioni virtuali comprendenti delle particolari biciclette, posizionate sopra dei rulli, poste in fronte a dei monitor in cui viene riprodotto il software del simulatore.

Ecco, dunque, le 15 squadre che parteciperanno, secondo CyclingNews, al Tour de France virtuale: