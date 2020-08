MasterEsports: il primo master universitario italiano sugli esport

Grazie all'esperienza maturata durante le due edizioni del MasterEsports di Milano, il primo percorso accademico italiano dedicato all'esport management, e al bisogno di offrire un percorso di specializzazione che potesse essere frequentato in questo periodo particolare, School of Management LUM e Mastersport Institute hanno ideato un master, in forma weekend, totalmente svolto online.

L'intero corso è stato realizzato in collaborazione con i principali protagonisti della scena esport italiana, che sono parte del consiglio tecnico e relatori del corso stesso. Tra questi realtà ci sono: ESL Italia, PG Esports, Mkers, Qlash, Exeed, Esports Academy, HEL, GEC e Faceit.

Obiettivi formativi

Uno degli obiettivi principali è quello di garantire l'interazione con i vari relatori, e per rendere possibile questa interazione l'intero corso sarà possibile seguirlo in streaming live.

Grazie a questo master, i partecipanti potranno conoscere il settore esport attraverso le esperienze dei relatori, che sono professionisti della scena nazionale e internazionale, e acquisire tutti gli strumenti utili per dare il via a nuove opportunità di carriera o per sviluppare nuove interazioni e attività per le proprie aziende.

La continua evoluzione che caratterizza la scena, sia internazionale che nazionale, richiede a chi ambisce di lavorare in questo settore o a chi vuole investirci di conoscere le dinamiche degli attori coinvolti e i vari modelli di sviluppo.

Il settore è in una fase di espasione che offre opportunità importanti ai giovani appassionati, ai professionisti e ai brands che vogliono raggiungere nuovi audience e questo master ha come obbiettivo quello di fornire a ognuna di queste realtà i mezzi necessari per sfruttare a pieno queste opportunità.

Struttura del corso

Questa nuova versione del corso verrà diviso in due moduli: uno dedicato ai player professionisti e ai team, con l'obiettivo di far conoscere e comprendere al meglio queste due figure fondamentali. I partecipanti impareranno a conoscere le varie regolamentazioni, le attività svolte da entrambi e il loro ruolo come comunicatori alle nuove generazioni; la seconda parte invece si focalizzerà sul business degli esport, approfondendo l'aspetto contrattuale, la struttura del sistema, le varie opportunità di sviluppo di nuove realtà, il mondo delle sponsorizzazioni comparando la scena italiana a quella estera.

Inoltre, a chi frequenterà questo corso sarà data la possibilità di presentare il proprio progetto per la realizzazione di una startup in ambito esports avendo, grazie alla collaborazione con l'incubatore IC405, i fondi e gli strumenti necessari per la realizzazione di questi progetti.

Le iscrizioni al corso sono già aperte e lo saranno fino ad esaurimento posti.