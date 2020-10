Red Bull M.E.O.: ecco i tre vincitori

Si è conclusa la fase nazionale del Red Bull M.E.O., incoronando i campioni italiani della stagione tre che andranno a rappresentare il nostro paese all'evento mondiale che si terrà in Turchia.

La competizione di PUBG Mobile ha visto trionfare i Los Manitos che hanno demolito i MCES Italia doppiando il numero di uccisioni dei loro avversari. Questa prova di forza è un ottimo biglietto da visita per presentarsi in Turchia e giocarsela ad armi pari con i migliori esponenti al mondo di questa disciplina.

La finale nazionale di Hearthstone è stata disputata tra Shura e Coravstenom. Dopo un match di altissimo livello, che ha richiesto uno spareggio per decreteare il vincitore, Shura si è imposto sul suo avversario battendolo in un mirror match di Sacerdote, aggiudicandosi così un posto per la finale mondiale.

Per quanto riguarda Teamfight Tactics Mobile ha conquistare la vetta è stato LittleFino, dopo una partita mozzafiato disputata off stream che lo ha visto trionfare su 7 avversari di altissimo livello.

Concludendosi, il Red Bull M.E.O., organizzato con il supporto di tournamentcenter e Acer Predator, ha mantenuto altissimo il livello di coinvolgimento legato agli eventi mobile esport, suscitando l'interresse non solo dei fan veterani ma anche dei tantissimi neofiti del genere.