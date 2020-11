RiberaRibell, Dagnolf96 e Hollywood285 al Corriere dello Sport: -2 alla Milan Games Week

ROMA - La Milan Games Week è sempre più vicina: mancano solo due giorni all'inizio del grande e atteso appuntamento che quest’anno andrà in scena integralmente su Twitch, dal 26 al 29 novembre, e che CorrieredelloSport.it seguirà costantemente per tutta la sua durata. Uno show digitale imperdibile, l’edizione “X”, la decima, che si preannuncia davvero emozionante ed entusiasmante anche perché MGW si unirà con Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria, dell’intrattenimento e della cultura pop, dando vita a un'edizione totalmente digitale.

Il team per Fifa 21 degli Exeed al Corsport

In attesa del via della MGW, al Corriere dello Sport, in collegamento da remoto, sono stati nostri ospiti i due pro player e il coach, per Fifa 21, il popolarissimo videogioco di calcio, degli Exeed: Matteo "RiberaRibell" Ribera, Daniele "Dagnolf96" Tealdi e Nello "Hollywood285" Nigro. Nell'intervista, divisa in due parti e che potete vedere nei video allegati, i giocatori e l'allenatore hanno parlato dell’importanza di un appuntamento come quello in programma il prossimo fine settimana, ma anche del ruolo fondamentale che i social network hanno per un pro player, nonché dell’importanza dei tifosi e degli appassionati per i giocatori professionisti nel raggiungimento di determinati risultati. Non solo. Ribera e Tealdi hanno anche confessato le loro aspettative per l’imminente stagione competitiva su Fifa 21 e Hollywood285 ha spiegato l’importanza del ruolo di allenatore nell’universo degli Esport. Infine RiberaRibell e Dagnolf96 hanno svelato consigli e suggerimenti per chi ambisce a diventare pro player. E non finisce qui perché dopo l'intervista è andata in scena anche un'amichevole su Playstation4: è stato un match ricco di gol ed emozioni in cui due squadre piene di campioni, costruite attraverso la popolare modalità FUT, quella utilizzata dagli stessi pro player per assemblare i loro team, si sono sfidate in una partita all'insegna dei colpi di scena.



Nei prossimi giorni che ci separano dalla Milan Games Week altre sorprese vi attendono. Continuate a seguirci.