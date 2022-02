PG Esports, 2021 da record: +37% di fatturato rispetto 2020

Tournament organizer, broadcaster e molto altro: PG Esports è a tutti gli effetti un’azienda poliedrica che ha saputo orientarsi nell’innovativo e complicato settore dell’esports, adattandosi sia alle richieste di un’utenza sempre più ampia ed eterogenea che a quelle di brand e sponsor, come Buddybank, Red Bull, Lamborghini e Vigorsol solo per citarne alcune, che hanno mostrato l’intenzione di investire nel mercato del gaming, trovando il giusto equilibrio tra le parti e identificandosi come uno dei principali mediatori. Nel corso degli anni la crescita di PG Esports è stata sempre positiva con un trend che nel 2021 si è rafforzato ulteriormente: il fatturato ha registrato una crescita del 37% in più rispetto al 2020, segno ulteriore dello stato di salute della scena esports italiana.

Una platea sempre più ampia

La prima ondata pandemica ha indubbiamente fornito una spinta iniziale agli esports, soprattutto a livello mediatico, diventato improvvisamente un settore appetibile per gli sponsor con una platea di fruitori e appassionati sempre più ampia e diffusa sul territorio. Un dato particolare, mostrato dal report di Deloitte “Let’s play 2021”, rivela che nel 2021 è aumentata soprattutto la presenza femminile con un tasso di penetrazione nel target di riferimento cresciuto di 2,5 volte rispetto alla precedente rilevazione. Si tratta di un trend visibile anche a livello globale e che in Italia ha spinto in particolare PG Esports a realizzare un format su Twitch, In My Shoes, che si pone come obiettivo approfondire il legame tra il mondo del gaming, competitivo o meno, e temi come la diversità e l’inclusione al fine di costruire una community più serena e aperta.

PG Nationals: il fiore all’occhiello

Tra i prodotti più in vista (e più visti) di PG Esports c’è indubbiamente il campionato italiano di League of Legends. Il PG Nationals è stato il format più seguito in Italia con quasi 600.000 ore viste: è la più importante vetrina nazionale per i migliori giocatori del Moba targato Riot Games, così come per le organizzazioni italiane che cercano visibilità nell’esports. Inoltre le prime due conquistano anche la possibilità di giocarsi le loro carte all’European Masters, una sorta di Champions League con le migliori squadre europee. Senza dimenticare, tuttavia, l’importanza di PG Esports come broadcater dei principali eventi di League of Legends, come l’LEC o i Worlds: l’edizione 2021 dei mondiali ha registrato addirittura più di 40.000 spettatori collegati contemporaneamente con un +56% rispetto al 2020 e quasi 3,5 milioni di visualizzazioni totali. Non stupisce quindi che, proprio per tali risultati, il publisher Riot Games abbia confermato PG Esports come partner ufficiale per l’organizzazione del campionato italiano per altri tre anni fino al 2024.

Nuovi progetti per il 2022

L’annata positiva spinge così PG Esports a continuare a innovare e a proporre novità, come affermato dal Ceo Pier Luigi Parnofiello: “Quella appena conclusa è stata per noi un’annata estremamente positiva. Oltre agli ottimi numeri registrati tra visualizzazioni e nuovi fan, ma anche a livello di crescita economica, abbiamo lanciato nuovi prodotti come l’Italian Rocket Championship di Rocket League e abbiamo gettato le basi per nuovi progetti che svilupperemo nel 2022 in linea con la nostra vision, cioè offrire un porto sicuro per le community di nativi digitali che hanno la necessità di condividere le proprie passioni, affrontando temi di alto profilo come l’inclusione e la diversità nel mondo del gaming”.