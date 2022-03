Il mondo del lavoro abbraccia gli esports con 2Watch e GiGroup

2Watch, una delle startup più promettenti del panorama esports italiano, e GiGroup, multinazionale del lavoro, hanno annunciato l'iniziativa "Good Game: boosta il tuo futuro". Si tratta di una una Brand Experience a 360° sulla base di contenuti formativi e di orientamento pensati appositamente per i Gamer. Raccoglie tornei di Fifa 22, Fortnite e Clash Royale che saranno animati dal Casting di 3 talent d’eccezione ( Riberaribell, Kroatomist e Piazz ). Avranno l’opportunità di mettersi in gioco, migliorare le proprie abilità di tattica e strategia, produrre contenuti di valore e sviluppare competenze di leadership, relazione interpersonale e gestione dello stress.

Goog game: anche premi?

Gi Group metterà in palio per tutti i partecipanti un video colloquio di orientamento con un recruiter di filiale, per i 26 finalisti un percorso di Career Coaching con un esperto di Intoo, la società di Gi Group leader nei servizi di sviluppo e transizione di carriera, volto alla definizione del proprio futuro professionale. Infine i tre vincitori si aggiudicheranno una poltrona da gaming NACON.

Le parole di GiGroup...

“Il mondo del lavoro e il Gaming sono due ambiti molto più affini di quanto si pensi. A confermarlo, lo sviluppo e il consolidamento di determinate Soft Skill, maturate con l'esperienza di gioco, che si dimostrano poi elementi distintivi per l’ingresso e il successo dei futuri professionisti nel mondo del lavoro. Basti pensare a competenze come il lavoro di squadra, la gestione dello stress, la definizione di una strategia o la leadership. Inoltre, nuove professioni si stanno affermando (anche grazie alla crescita esponenziale del mercato del Gaming nel nostro Paese) offrendo numerosi sbocchi occupazionali per i più giovani, che possono così unire passione ed esperienze professionali”, ha commentato Elena Sensi, Direttore Marketing di Gi Group.

... E 2watch

Dello stesso avviso Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH: “Crediamo fortemente che i videogiochi possano contribuire allo sviluppo di capacità e competenze che i giovani potranno offrire nel mercato del lavoro. Ormai giocare ai videogame non è più un semplice hobby ma una condizione in cui l’utente sviluppa rapporti sociali, interagisce con dinamiche evolute spesso in lingua straniera, crea una propria identità e autorità verso il gruppo di compagni di gioco e si misura contro prove sempre più difficili. Siamo entusiasti della partnership con Gi Group che ci ha permesso di offrire alla nostra audience delle possibilità concrete per migliorare il loro futuro professionale.”