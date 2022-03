Snoop Dogg entra negli esports: ecco il team che ha scelto

Snoop Dog con FaZe anche per beneficienza

Oltre a entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell'organizzazione, Snoop Dogg lavorerà con FaZe Clan su un programma di sensibilizzazione dedicato all community incentrato sulle attività a sostegno dei giovani. All'inizio di quest'anno, FaZe Clan e la NFL hanno collaborato a una partita di beneficenza di flag football in cui alcuni proventi sono stati donati alla Youth Football League di Snoop Dogg. Inoltre, durante l'half time show del Superbowl, il rapper si è esibito con al collo una catena a marchio FaZe. Nell'ottobre 2021, FaZe Clan ha annunciato che si fonderà con B.Riley Principal 150 Merger Corp (BRPM) per diventare una società quotata in borsa. L'organizzazione afferma che la transazione dovrebbe concludersi nella primavera del 2022.

Come è nata la partnership

Secondo il comunicato, un facilitatore chiave per la partnership è stato Cordell Broadus, il figlio di Snoop Dogg, che ha deciso di aiutare suo padre e il FaZe Clan a raggiungere un accordo. Broadus ha notato di essere stato "ispirato dalla sinergia che Snoop Dogg e FaZe potevano creare". Snoop Dogg ha detto: "Ha senso collaborare con FaZe Clan sia come membro del team che nel Consiglio di amministrazione. I giovani si identificano con il loro marchio e questo è qualcosa che mio figlio Cordell sapeva, ecco perché ci ha messi in contatto". È interessante notare che Kai Henry, Chief Strategy Officer di FaZe Clan, ha accennato al fatto che anche Snoop Dogg e l'organizzazione creeranno contenuti insieme nel metaverso. Henry ha aggiunto: “La relazione organica tra FaZe e Snoop è in costruzione ormai da anni, quindi siamo entusiasti di accogliere ufficialmente FaZe Snoop nella famiglia. Da pioniere dell'Internet e giocatore di prima generazione, Snoop ha sempre compreso la connessione culturale tra musica, lifestyle e gaming".