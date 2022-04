Sinner poco social? Meglio Fortnite

Dalle Dolomiti alla top 10 nel ranking Atp. Il percorso di Jannik Sinner ha visto fino a questo momento tanti alti e pochissimi bassi. Le stimmate da predestinato ci sono tutte: cinque titoli già in bacheca tra Atp Tour 500 e Atp Tour 250, oltre ad una finale persa nel Masters 1000 di Miami contro Hurkacz. Alla sua età, oltre ad avere colpi da campione, Sinner spicca anche per la sua solidità mentale. Sempre più merce rara nei suoi coetanei. C’è chi vede in lui un futuro numero uno e il recente cambio tecnico, con Vagnozzi al posto di Piatti, va proprio in questa direzione.