Le Coq Sportif vestirà i Samsung Morning Stars

Mettersi in gioco

Samsung Morning Stars è il primo team italiano a cui Le Coq Sportif ha deciso di legarsi, tramite una partnership volta a garantire valore ai due brand. Per entrambe le parti si tratta infatti di una sfida nuova, coinvolgente e avvincente: “l’azienda francese si mette in gioco in un nuovo ambiente competitivo e innovativo, il team esports scende in campo al fianco di un brand storicamente legato allo sport tradizionale”.

Un punto di partenza

L’incontro tra queste due realtà permette inoltre al team esports di avvicinarsi al mondo lifestyle, abbracciando il know-how di Le Coq Sportif: i player infatti sono un riferimento nel mondo del casualwear, oltre che ovviamente in quello del gaming. Per questo motivo la partnership ha visto la creazione e la realizzazione di una linea dedicata di merchandising Le Coq Sportif x Morning Stars, che sarà l’outfit di rappresentanza ufficiale indossato dai player e acquistabile dai fan seguendo il team e attraverso ulteriori canali selezionati.