De Laurentiis, l'esports è terra inesplorata

Aurelio De Laurentiis, nel recente passato, ha avuto sempre parole al miele per l'esports. Un fenomeno già studiato nel 2018, prima della sua esplosione a ridosso della Pandemia nel marzo 2020. Del resto, l'intrattenimento ha sempre avuto un ruolo cruciale nelle politiche del presidente del Napoli. La filosofia messa in atto da altri top club, però, non è mai stata replicata. Le nuove generazioni faticano ad appassionarsi allo sport tradizionale e l'esports può essere un buon viatico per non perdere contatto dai più giovani. Entrambe le realtà, dunque, possono coesistere e trainarsi a vicenda.