“Gli eSport si consolidano in Italia” parola di IIDEA

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, ha presentato il suo nuovo Rapporto sull'industria degli esport in Italia, realizzato in collaborazione con Nielsen. Secondo la ricerca, nel nostro paese 475mila persone seguono quotidianamente degli eventi esport (avid fan) e questo bacino di utenza si espande a circa 1.620.000 persone se si considerano anche coloro che seguono un evento esport più volte a settimana (esport fan).

Più uomini che donne

Gli appassionati di esport in Italia sono principalmente uomini (63%) tra i 21 e i 40 anni con un’età media di 28, un livello di istruzione e un reddito superiore alla media della popolazione. La passione per gli epors è duratura per gli avid fan (il 37% li segue da almeno 3 anni) e si sta ulteriormente consolidando nella fanbase più ampia, che in media le dedica 4,8 ore a settimana, più o meno quanto le attività di entertainment più consolidate come ascoltare la musica o guardare la TV o i video online. Il genere videoludico più giocato su console è quello sportivo. Al secondo posto ci sono gli sparatutto, seguiti da Battle Royale e MOBA. Infine, su mobile, si giocano in primo luogo titoli di strategia. La spesa media mensile per voci legate agli esport come merchandising, abbonamenti ed eventi si aggira intorno ai 46,9 euro per i fan, arrivando a 60,5 euro per gli avid fan.

Gli esports si stanno consolidando

Marco Saletta, presidente di IIDEA, ha commentato così i risultati: "I numeri del settore esports in Italia sono quasi gli stessi dell’anno scorso. Stiamo venendo fuori dalla fase pandemica e abbiamo più tempo per le attività outdoor quindi ci aspettavamo un fenomeno non di crescita. Quello a cui abbiamo assistito, però, è una cosa ancora migliore: il consolidamento del settore. Non abbiamo perso viewer, contenuti o appassionati: si è consolidata la base degli spettatori anche senza le manifestazioni dal vivo, che sono le preferite dai fan. Il fenomeno esports si sta consolidando in un contesto in cui diventa sempre più una forma di intrattenimento a tutto tondo piuttosto che una strettamente competitiva. Il settore mobile, poi, è quello che sta crescendo di più in assoluto. Anno su anno abbiamo avuto un +11% di fan che si sono intrattenuti su un fenomeno che, soprattutto in Italia, era considerato marginale".

Ritorna Round One

IIDEA ha anche svelato date e temi principali di Round One, il prossimo evento business internazionale dedicato agli esport in Italia. La terza edizione, in programma il 25 e 26 ottobre 2022 presso OGR Torino, ripartirà dagli ottimi risultati della precedente con un nuovo concept: The Very Next Level. Questo sarà il fil rouge che unirà 8 filoni editoriali per declinare le diverse sfaccettature dell’universo del gaming competitivo: Esports, Metaverse, Community, Tech, Sport, Creativity, Education e Institution.