C’è un’Italia che va ai Mondiali! È quella degli eSports

C’è anche un’Italia che va ai Mondiali. La Nazionale di Roberto Mancini a novembre resterà a guardare gli altri in Qatar, quella del ct Nello Nigro, per tutti Hollywood285, invece sarà protagonista a Copenaghen dal 27 al 30 luglio. La eNazionale ha infatti centrato la qualificazione nella finale del Loser Bracket dei playoff e ha strappato il pass per la FIFAe Nations Cup 2022. A centrare il traguardo Danilo Pinto (DaniPitbull), Francesco Pio Tagliafierro (Obrun2002) e Andrea Montanini (Montaxer), autori di giocate magiche che hanno fatto esaltare chi li ha seguiti in diretta on line.