Round One, il 25 e 26 ottobre torna l'evento internazionale dedicato agli esports

Si alza il sipario sulla nuova edizione di Round One , il primo evento business internazionale dedicato agli esports in Italia, organizzato da IIDEA - l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia - e Ninetynine – agenzia specializzata nella comunicazione, nel marketing e negli eventi. La terza edizione di Round One torna il 25 e 26 ottobre 2022 presso gli avveniristici spazi di OGR Torino con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato, promuovere la professionalizzazione degli operatori e dare visibilità al settore degli esports verso brand, media e istituzioni.

L'iniziativa si avvale quest’anno della partnership strategica di dentsu gaming – soluzione integrata del gruppo dentsu dedicata all’industry dei videogiochi. Round One riparte dagli ottimi risultati della passata edizione con un nuovo concept: The Very Next Level. Questo sarà il fil rouge che unirà 8 filoni editoriali per declinare le diverse sfaccettature dell’universo del gaming competitivo: Esports, Metaverse, Community, Tech, Sport, Creativity, Education, Institution.



Round One ospiterà anche la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards, il premio dedicato alle eccellenze nel mondo degli esports in Italia. La nuova giuria di esperti che valuterà le candidature alle diverse categorie e decreterà i vincitori sarà composta da: Alessandro “Stermy” Avallone, Cecilia Ciocchetti, Dimitri “Noodlez” Zografos, Francesco “Deugemo” Lombardo, Riccardo Lichene, Selene Mauretto e Simone “AKirA” Trimarchi. Appuntamento a Torino per la nuova edizione dell’evento all’interno del quale verrà presentato anche un nuovo studio sul settore realizzato da IIDEA e Nielsen con un focus particolare sull’impatto economico del gaming competitivo in Italia e il rapporto con i brand. Per rimanere aggiornato su Round One visita roundone.gg oppure segui i profili Facebook, LinkedIn e Twitter dell’evento.