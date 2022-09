Pc da gaming ed efficienza tedesca: la ricetta di Medion Erazer per conquistare il mercato italiano

Siete fan dell'efficienza, delle linee squadrate e dell'affidabilità tedesche? Ora potrete averle anche nel vostro pc da gaming. Medion , azienda tedesca di elettronica di consumo, ha presentato la sua linea di pc da gaming chiamata Erazer. Divisa in 3 fasce: entry, mid e pro, con l'obiettivo dichiarato di conquistare il 10% del mercato dei pc e dei notebook da gaming nei prossimi 5 anni.

Diventata famosa grazie alla catena di supermercati Aldi, Medion è un'istituzione dell'informatica tedesca dal 1983 e promette un'infrastruttura di vendita e assistenza tutta europea, molto più vicina geograficamente rispetto a colossi cinesi come MSI.

La filosofia per quanto riguarda la lineup è molto tradizionale: un portatile entry level (Crawler E30), uno di media potenza (Major X10), un top di gamma (Beast X30) e un desktop (Recon P20). Trovate tutte le schede tecniche di seguito. A sorprenderci è stato lo Specialist P10, un laptop dall'aria più business con un grosso trackpad e delle specifiche da vera gaming machine con una 3060 e un processore I7-12700H.

A spiccare durante la presentazione, però, è stato il Major X10 perché è il primo contatto che specialisti e fan hanno potuto avere con le schede video Intel Arc. L'esperienza di testing non è stata delle più fluide ma quasi sicuramente si è trattato di un problema di ottimizzazione e driver. In fase di recensione vi racconteremo come questa nuova linea di schede video e questa nuova gamma di computer si comportano quando devono affrontare una selezione varia di titoli.

Ecco le schede tecniche di tutti i modelli presentati e che abbiamo potuto toccare con mano.

BEAST X30

Top di gamma della linea Erazer di Medion, il laptop Beast X30 vanta, nella configurazione disponibile per il mercato italiano, un processore i7-12700H e una scheda video RTX 3070 Ti. Lo schermo è da 17 pollici.

Scheda tecnica del Beast X30

• Processore Intel i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 1 TB PCIe Gen. 4x4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 17,3” QHD a 165 Hz, 100% sRGB IPS Display

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel Wi-Fi 6E AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

• Prezzo: 2400 euro

MAJOR X10

Senza dubbio la macchina che ha attirato più l'attenzione all'anteprima, il Mjor X10 sarà uno dei primi pc a vantare una scheda grafica Intel Arc A730M.

Scheda tecnica dell'Erazer Major X10

• Processore Intel i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• Intel Arc A730M (12 GB GDDR6 VRAM)

• 2 SSD M.2 da 2 TB PCIe Gen. 4x4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz, 100% sRGB IPS Display

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Certificato Nahimic by Steelseries

• Intel Wi-Fi 6E AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

• Prezzo non disponibile

Disponibile da ottobre.

SPECIALIST P10

Più sottile e slanciato rispetto agli altri, lo Specialist P10 è dotato di un display QHD+ 165Hz da 16 pollici, una GPU RTX 3060 e un processore Intel Core I7-12700H.

Scheda tecnica dell'Erazer Specialist P10

• Processore Intel I7-12700H

• Nvidia RTX 3060 (6 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD M.2 da 1 TB

• 16 GB RAM DDR4 3200 MHz

• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz, 100% sRGB IPS Display

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel Wi-Fi 6E AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

• Prezzo non disponibile

Disponibile da ottobre.

CRAWLER E30

Ideale per i neofiti (anche se non sappiamo ancora in che fascia di prezzo rientrerà) il Crawler E30 vanta un i5-12500H, una 3050 Ti e un display da 15,6 pollici da 144 Hz.

Scheda tecnica dell'Erazer Crawler E30

• Processore Intel Core i5-12500H

• NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 512 GB Gen 4x4

• 8 GB RAM DDR4 3200 MHz, IPS Display

• Display IPS 15,6” FHD a 144 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel Wi-Fi 6E AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

• Prezzo non disponibile

Disponibile da ottobre.

RECON P20

Non solo laptop, nella linea Erazer c'è anche un pc desktop. Si chiama Recon P20 ed è un mid-Tower dalle dimensioni contenute che ospita una schema madre Intel B660 mATX.

Scheda tecnica dell'Erazer Recon P20

• Processore Intel Core i5-12400F (18 MB Intel Smart Cache, fino a 4,4 GHz, 6 Core, 12 thread)

• Scheda madre Intel B660 mATX

• NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 512 GB

• 16 GB (2x 8 GB) RAM DDR4 3200 MHz

• 12 GbE LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

• Microsoft Windows 11 Home

• Porte: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2Gen2 Type-C, 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4a, 1x Lan (RJ 45), 3x Audio Jack

• Prezzo non disponibile

Disponibile da ottobre.