Il nuovo Lenovo Legion Slim 7I, per i giocatori che guardano al futuro

Quando si pensa a un portatile da gioco, di solito si vedono le immagini di un tipico dispositivo pesante ed ingombrante. Generalmente questi computer portatili possono essere ottimi per le sessioni di gioco, ma sono altrettanto difficili da portare in giro. Il Legion Slim 7I è un portatile facente parte della nuova generazione di pc da gaming più sottili e leggeri, disponibile con display da 16 pollici in QHD per soddisfare sia le sessioni di gioco che quelle di lavoro. La casa produttrice descrive questa nuova generazione di portatili come progettata per “la massima potenza durante le sessioni di gaming e la creazione di contenuti con un design particolarmente raffinato e minimal”: una descrizione che, dopo la nostra esperienza diretta, ci sentiamo di confermare.

Momenti di svago ovunque

Il Legion Slim 7 non è il portatile da gioco più veloce sul mercato, ma raggiunge prestazioni ottimali per i giochi più mainstream ed ha un’ottima performance anche su titoli con richieste più impegnative se si è disposti a diminuire leggermente le impostazioni del gioco. Se la vostra priorità è avere un portatile che vi supporti nei vostri viaggi di lavoro e che riesca a concedervi anche qualche momento di svago sul vostro titolo preferito, il Legion Slim 7I è un’opzione da tenere in considerazione, poiché riesce a garantire il giusto equilibrio tra portabilità e prestazioni. Con una solida combinazione di Gpu e Cpu in aggiunta ad un display con colori brillanti e vivaci, il Legion Slim 7 è un computer leggero in grado di fare molto per il proprio possessore.

Ottimo per League of Legends

Il portatile è ottimo per giochi con frame rate superiori a 60 fps mantenendo una risoluzione di 1080p, o inferiore. Giochi come Valorant, League of Legends, Assassin's Creed Odyssey, ed anche Hades hanno funzionato senza problemi per diverse ore, senza crash e con framerate stabili. L'unico problema riscontrato sono le questionabili prestazioni termiche, soprattutto durante momenti di gioco, in particolare su Valorant e Assassin’s Creed. Il portatile si surriscalda troppo al centro della tastiera dopo un po' di tempo di gioco, ma anche se il riscaldamento non influisce in alcun modo sulle prestazioni del portatile, può essere fastidioso per alcuni utenti.

Suono chiaro e preciso

Un’altra nota dolente è la mancanza delle porte Hdmi ed Ethernet. Per i giocatori che mirano a poter performare al meglio durante le loro partite, la mancanza di un’entrata per il cavo Ethernet è quasi un deal-break, ma la scelta di Lenovo è giustificabile se si pensa allo spessore che le due porte andrebbero ad aggiungere ad un portatile che per definizione deve essere “Slim”. Trattando invece delle casse audio incorporate nel portatile, bisogna evidenziare quanto chiaro e preciso sia il suono, ideale per momenti di intrattenimento personale che possono variare da una partita di League of Legends ad un film su Netflix. Invece per altri titoli videoludici che richiedono un altro livello di prestazioni uditive, come Valorant, è sempre meglio utilizzare un paio di cuffie per incrementare la qualità della propria performance in gioco. Sebbene gli altoparlanti dello Slim 7 non siano sufficientemente potenti per i grandi festeggiamenti dopo una vittoria, sono comunque in grado di soddisfare le vostre esigenze più varie.

Per tutti gli ambienti

Nonostante le dimensioni ridotte, non per nulla è denominato “Slim”, il nuovo portatile di Lenovo mantiene una buona qualità costruttiva. Realizzato in alluminio nero liscio, ha un aspetto elegante, discreto e conferisce un’aria professionale a chi ne fa utilizzo. Grazie ad un simile design, i Legion Slim 7I sono portatili che si adattano facilmente a qualsiasi ambiente: da casa propria, alle sale studio di scuola ed università, fino ad arrivare al proprio ufficio nella sede aziendale. In aggiunta, i nuovi Legion Slim 7I sono disponibili con Co2 Offset Service, offrendo ai giocatori la possibilità di compensare agevolmente le emissioni di Co2, così da poter coltivare la propria passione ed il proprio futuro aiutando l’ambiente. Scegliendo questo servizio, il giocatore ha la possibilità di ottenere crediti sulla base del calcolo delle emissioni prodotte dal proprio dispositivo, diventando partner di Lenovo nelle iniziative di compensazione di Co2. I crediti acquistati vengono poi donati a favore di diversi progetti a favore del clima patrocinati dalle Nazioni Unite, tra cui i progetti per sviluppare fonti di energia rinnovabile, ridurre l’inquinamento atmosferico oppure potenziare lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.

Manca la porta Ethernet

Nel complesso, il Legion Slim 7I di Lenovo è un portatile da gioco sottile e relativamente leggero. Purtroppo alcune mancanze non lo rendono il miglior portatile per gaming sul mercato, in particolare la mancanza della porta Ethernet, la facilità con cui la macchina si surriscalda nei momenti di gioco, e anche il prezzo che sul sito ufficiale viene lanciato “a partire da 1.979 euro circa. Il Legion Slim 7I è una valida opzione per i giocatori che sono sempre in movimento e che hanno bisogno di combaciare la loro vita studentesca o lavorativa con la loro passione. Il portatile di Lenovo viene incontro alle necessità del proprio utente in maniera efficiente, definendo un nuovo standard per i portatili da gaming del futuro, offrendo la possibilità al proprio utente di lavorare, divertirsi e proteggere l’ambiente.