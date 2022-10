Hellas Verona: ecco il nuovo team esports con Outplayed e Betclic Apogee

Betclic Apogee ha appena annunciato una partnership per l’annata 2022/2023 con Outplayed, che avrà in prestito i giocatori del team. Karim “karimisbak” Rmaiti e Fabio “FabioRabi01” Rabindo, infatti giocheranno la prossima stagione della eSerie A TIM con l’Hellas Verona FC eSports , vestendo la maglia degli scaligeri.

Betclic Apogee è un progetto che nasce in Portogallo con l’obiettivo di consolidarsi tra i club di spicco della sfera FIFA Esports internazionale e che è sbarcato anche in Italia e in Polonia.

La società ha annunciato anche la composizione del team italiano per la stagione 2022/2023, con i nuovi innesti del coach Francesco “Felpato” Aversa e dei già citati player Karim “karimisbak” Rmaiti e Fabio “FabioRabi01” Rabindo, che si uniranno a Charlie “Yoshi93” Liberto, confermato come Content Creator della squadra.

HVFC (Hellas Verona Football Club) eSports è il team competitivo di Hellas Verona FC, nato nel gennaio 2020, che vanta già due partecipazioni alla eSerie A TIM.

Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic ha detto: “Dal nostro punto di vista, questa partnership ci offre una possibilità unica di collaborazione e condivisione di esperienze e obiettivi. Per noi il settore Esports è sempre più strategico e siamo felici di aver stretto un accordo con una realtà consolidata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Oltretutto, la eSerie A è una vetrina importante e prestigiosa per i nostri ragazzi e siamo felici che vi possano partecipare, grazie a Outplayed e all'Hellas Verona FC eSports”.