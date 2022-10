Benzema Pallone d'Oro anche su Fifa?

Karim Benzema si è aggiudicato l'edizione 2022 del Pallone d'Oro. Come ampiamente previsto, il bomber del Real Madrid ha sbaragliato la concorrenza, ricevendo l'ambito trofeo direttamente dalle mani di Zinedine Zidane. Un passaggio di consegne a tutti gli effetti, visto che era stato proprio Zizou l’ultimo transalpino a vincere l’ambito premio. Dopo una vita all’ombra di Cristiano Ronaldo, una grande rivincita per l'attaccante francese, che ha sbaragliato l’intera concorrenza. A partire da Lionel Messi, vincitore della scorsa edizione e nemmeno tra i finalisti in quella di quest’anno.

Il sogno di Benzema

Le prestazioni di Benzema, dunque, non sono passate inosservate. Una stagione straordinaria per lui, con un ruolo da protagonista sia in Nazionale che agli ordini di Carlo Ancelotti al Real Madrid, dove il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria della Champions League.