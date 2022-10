Play The Game Over: gli esports attraverso l'obiettivo

La genesi del libro

Noto anche per la sua serie di ritratti RGB che attingono allo stesso linguaggio e il cui lavoro è già stato ampiamente riconosciuto da premi e pubblicazioni a livello italiano e internazionale, Jacopo Scarabelli ha affidato la curatela del progetto a Barbara Silbe, giornalista che da molti anni si occupa di fotografia: insieme hanno compiuto un attento lavoro di editing sul vasto archivio di Scarabelli, per affidare alle pagine del libro la sintesi di quanto realizzato fin qui. La pubblicazione, di interesse sia per gli appassionati del tema, che per i collezionisti di fotografia, sarà acquistabile esclusivamente durante la prevendita attraverso la campagna di crowdfunding affidata alla casa editrice SelfSelf Books, per la quale non è prevista ristampa. Il libro conterrà inoltre una prefazione di Francesco Lombardo, esports reporter, che fornirà un’anteprima del mondo esports.

Perché raccontare gli esports

"Play The Game Over" è rivolto agli appassionati di gaming e ai fotografi, ma vuole anche raggiungere un pubblico generalista, con l’intento di informare chi non lo comprende e diffondere conoscenza. Permetterà di comprendere come il videogioco sia diventato il media contemporaneo di intrattenimento più rilevante, sia per l’economia che muove sia per l’influenza che esercita sulle nostre vite, anche quelle di chi non se ne rende conto o li considera marginali. “Questo fenomeno soffre infatti di un forte pregiudizio e di disinformazione, lo si considera una sub cultura come i fumetti o la street-art, eppure è oggi un'industria fiorente,” ha raccontato Scarabelli, “che genera più profitti di quella musicale o cinematografica e finisce per permeare le nostre esistenze più di quanto ce ne rendiamo conto.” Tra i sostenitori presente anche MSI Italia, tra i principali brand nella produzione di software e hardware gaming a livello mondiale, si è impegnata a sostenere il progetto editoriale "Play the Game Over". Un riconoscimento importante per la ricerca dell'autore che così approfonditamente ha indagato questo mondo digitale in continua evoluzione.