Iling-Junior brilla con la Juventus, ma non su Fifa

Un’eliminazione a sorpresa. La Juventus, a nove anni dall’ultima volta, finisce anzitempo il suo cammino in Champions League. Una fase a gironi costellata da poche luci e tante ombre: quattro sconfitte in cinque gare, l’ultima fatale al cospetto del Benfica per 4-3. La luce in fondo al tunnel, dunque, sembra vedersi solo in lontananza per la squadra di mister Allegri che per concentrarsi su campionato ed eventualmente Europa League dovrà cercare alternative, nonostante un mercato estivo faraonico.