Spotify lancia la playlist personalizzata Ea Sports Fifa Mix

Si tratta di un’operazione avviata nel settembre scorso, quando è stata celebrata l’unione dei mondi culturali della musica e del calcio con il lancio della colonna sonora ufficiale di Ea Sports Fifa 23. Da allora i fan hanno apprezzato la colonna sonora del gioco grazie a successi come “Obsessed With You” di Central Cee, “Ahora y Siempre” di Linton e Quevedo e “Nail Tech” di Jack Harlow, che si sono rivelati molto popolari tra i gamer.

Con Ea Sports che celebra i 25 anni di iconiche colonne sonore del videogioco più amato dagli appassionati di calcio, Spotify ha fatto un salto indietro fino alla versione originale del 1993, per vedere quali canzoni hanno “scalato tutte le classifiche”.

La hit mondiale “Heat Waves” dei Glass Animals (dalla colonna sonora di Fifa 21) si è rivelata la canzone di Ea Sports Fifa più ascoltata in streaming di tutti i tempi, a livello globale. L’iconica “Love Me Again” di John Newman, tratta da Ea Sports Fifa 14, si è rivelata la scelta più popolare per gli ascoltatori, che l’hanno inserita nelle loro playlist a tema Fifa. Le colonne sonore si sono dimostrate così popolari tra i fan che oltre 330 milioni di utenti hanno inserito nelle playlist brani tratti proprio da esse.

Spotify pensa sia anche il momento di risolvere l’annoso dibattito sui brani più belli dei 25 anni di storia di Ea Sports Fifa. In combinazione con l’Ea Sports Fifa Mix, EA Sports e Spotify hanno stretto una partnership per rendere riproducibili in un unico hub gli oltre 1.000 brani del catalogo della colonna sonora di FIFA. Da qui, i fan possono scegliere la propria canzone preferita e condividerla sui social media usando l’hashtag #UltimateFIFASoundtrack, facendola lottare per il posto che le spetta nella classifica Ultimate FIFA Soundtrack, che sarà pubblicata su Spotify il 7 novembre. Una selezione di questi brani sarà inoltre disponibile nell’aggiornamento del gioco il 9 novembre.

Che cosa rende pop la playlist di Ea Sports Fifa? Spotify ha incontrato Cybele Pettus, supervisore musicale di lunga data di EA, per scoprire cosa c’è dietro alle colonne sonore di uno dei videogames più influenti in circolazione. Per saperne di più, è possibile visitare il sito For The Record di Spotify.

I 5 brani più ascoltati in streaming in Italia delle colonne sonore di Ea Sports Fifa:

1. Glass Animals – “Heat Waves”

2. Avicii – “The Nights”

3. Blur – “Song 2 – 2012 Remaster”

4. Imagine Dragons – “On Top Of The World”

5. Ghali – “Habibi”

Le 5 canzoni più aggiunte nelle playlist dei fan a tema Fifa, tratte dalle colonne sonore di Ea Sports Fifa:

1. John Newman – “Love Me Again”

2. Avicii – “The Nights”

3. Imagine Dragons – “On Top Of The World”

4. Saint Motel – “My Type”

5. Smallpools – “Dreaming”