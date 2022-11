Fifa 23, Messi miglior giocatore del Mondiale

Non solo le World Cup Icons. Novità importanti anche per quanto riguarda le modalità Calcio d’Inizio e Torneo su Fifa 23. L’arrivo dei Mondiali, che si disputeranno in Qatar, rappresenta una vera e propria ventata di aria fresca per il titolo di Electronic Arts. Overall dinamici, dunque, per tutte le 32 squadre che saranno ai nastri di partenza della manifestazione continentale. Alcune delle valutazioni sono state modificate rispetto a quelle del lancio e in base all’andamento di ogni nazionale, i giocatori potranno ricevere anche un ulteriore boost alle proprie statistiche.